Год председательства Беларуси в ОДКБ может стать прорывным для организации

Такое заявления прозвучало на встрече президента Александра Лукашенко с генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей. Стороны обсудили проекты нововведений, которые рассматривались на недавнем неформальном саммите глав государств альянса в Астане. Тогда был достигнут ряд важных договоренностей.

Планируется, что иностранные военные базы смогут размещаться в странах ОДКБ исключительно с согласия всех членов организации. Кроме того, Коллективные силы оперативного реагирования будут применяться не только для отражения внешних угроз, но и для предотвращения государственных переворотов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Встречаясь в Сочи с президентом России, первый блок, который мы с ним обсуждали, – это ситуация в ОДКБ и перспективы развития. Если мы реализуем то, о чем шел разговор, это будет прогресс. Особенно в плане применения коллективных сил нашей организации. Там шла речь о применении сил не только связанных с вмешательством извне и агрессии извне, но и вмешательством других государств изнутри стран ОДКБ. Мы серьезно обсуждали эту проблему. Это значительная поддержка странам, которые будут входить в ОДКБ. Потому что войной на нас сегодня никто не пойдет, а вот конституционный переворот совершить руки чешутся у многих. Конечно, мы должны защищать целостность и независимость стран ОДКБ.

Что касается военной составляющий, Дмитрий Анатольевич мне однозначно подтвердил, заявив о том, что абсолютно поддерживает предложения белорусов, что надо срочно довооружить, укомплектовать силы и готовить их соответствующим образом, если мы хотим иметь эту целостную организацию.

Как видите, это целый прорыв в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, если мы реализуем эти мероприятия. Естественно, это авторитет и имидж нашей организации, о которой мы так много говорили в Астане.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

По нашему замыслу, по тем договоренностям, а их очень много, документ насчитывает более 10 пунктов, мы предполагаем, что в декабре по всем этим договоренностям уставные органы отработают предложения, выработают единые совместные позиции и представят Вам конкретный проект решений, проекты документов.

Могу сказать больше, что сегодня уже секретариат занимается подготовкой изменений в Устав ОДКБ, связанных с реализацией тех договоренностей, касающихся и размещения иностранных баз, и задействования Коллективных сил оперативного реагирования.