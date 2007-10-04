Год - на работу с законопроектом

Срок работы депутатов над законопроектами не должен превышать одного года. Такую задачу поставил Президент перед новоизбранным спикером Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко и Вадим Попов обсудили позиции дальнейшего взаимодействия белорусского парламента с парламентами других стран.

Парламент страны вместе с исполнительной властью будут работать над совершенствованием системы подготовки законопроектов. Такое пожелание высказал Александр Лукашенко. Поздравляя нового спикера с избранием на этот пост, глава государства отметил - точка зрения депутатского корпуса по этому вопросу совпала с мнением Президента.

Президент и спикер обсудили позиции взаимодействия с парламентами других государств, а также с международными структурами. Оценивая работу парламентариев, Александр Лукашенко подчеркнул необходимость сокращения до одного года срока рассмотрения проектов законов в Национальном собрании. На встрече была затронута тема подготовки бюджетов Беларуси и Союзного государства.

