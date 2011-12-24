Год для ядра стран постсоветского пространства завершился хорошо

2011 год президент назвал годом великих уроков. А если вспомнить официальное название, то этот год в Беларуси был объявлен годом предприимчивости. И надо сказать, что Александр Григорьевич, провел этот год так, как и назвал. Провел, как предприимчивый президент. Чего только стоит выгодная продажа газовой трубы и снижение цены на голубое топливо вдвое! У Киева, к примеру, это не получилось. Лукашенко оказался более предприимчивым, чем Янукович. В Москве собрались на этой неделе почти все президенты постсоветского пространства, и кроме двадцатилетия СНГ в российской столице было много поводов для проведения четырех саммитов, которые показали, что не только цвет президентских галстуков совпал, но и мысли о будущем в это непростое время у президентов схожие.

Каждого президента, поднявшегося в красную гостиную Кремля через белый коридор, Дмитрий Медведев встречал улыбкой и бодрым рукопожатием. У белорусского и российского лидеров помимо настроения совпал и цвет галстуков. Дресс-код московских саммитов — благородные оттенки от бордового до фиолетового. Иногда со светлыми точками. А их в ранее нерешенных вопросах межгосударственных отношений поставили немало. Формат «дважды два — четыре» оказался не только самым простым, но и наиболее действенным как для евразийского экономического совета и совета ЕврАзЭС, так и встреч в рамках ОДКБ и СНГ. Скорость и уверенность в принятии решений была такая, что даже двухметровые натренированные курсанты кремлевской роты не успевали открывать двери переходящим из Александровского зала в зал Ордена Святой Екатерины президентам.

Единое экономическое пространство Беларуси, России и Казахстана согласовано и стартует с 1 января. Бюрократические проволочки улажены. Сформирован и первый наднациональный орган Евразийского экономического союза — его комиссия. Возглавил новую структуру российский министр промышленности и торговли Виктор Христенко. За белорусами в комиссии важные кресла — промышленность, таможня, сельское хозяйство. Пока Александр Лукашенко подписывал свою часть документов, Дмитрий Медведев, успел заглянуть на экран планшетного компьютера, знакомясь с комментариями пользователей на происходящее своих нескольких страничек в социальных сетях. Но ничего не нашел.

Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:

Уважаемые коллеги, судя по всему, мы завершили процедуру подписания.

Журналисты внимательно следили за тем, что говорит и показывает Москва. И в то время как главы государств общались с глазу на глаз, репортеры старались предугадать итоговые заявления.

Говорили много, а вот показывали журналистам лишь малую часть. Так называемый «Кремль-ТВ» транслировал ход переговоров очень скупо, зато их результаты удивили очень многих и с неожиданной стороны.

Вышедший к журналистам на пресс-конференцию, с легкой испариной на лбу, Дмитрий Медведев объявил, что Россия поможет Беларуси и Казахстану со вступлением во Всемирную торговую организацию. Партнеры подписали меморандум. Более того, нормы Единого экономического союза согласуются с правилами ВТО.

Сергей Сидорский, член коллегии промышленности и агропромышленному комплексу евразийской экономической комиссии:

В ближайшее время эта работа самым активным образом будет вестись как со стороны Беларуси, так и с помощью наших российских коллег. Здесь сделана достаточно глубокая интеграция, которая позволит в короткий промежуток времени Беларуси выйти на финишную прямую по вступлению в ВТО.

Журналисты заметили, что на второй день, кроме Александра Лукашенко, у которого изначально был значок белорусского флага, российский триколор появился на лацкане Дмитрия Медведева. Сигнал неслучайный. На саммите Организации Договора о Коллективной безопасности принято решение, которое укрепило позиции ОДКБ. Подтекст такой: «Кто не с нами, тот против нас». Но до этого Медведев поблагодарил Беларусь за председательство и проделанную работу. Его слова подмигиванием одобрил президент Лукашенко.

Дмитрий Медведев:

Хотел бы поблагодарить президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко за эффективную и очень настойчивую работу на посту председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Страны ОДКБ договорились, что ни один зарубежный военный объект не сможет появиться в странах блока без согласия всех его членов. Этот шаг превратил структуру в полноценный военно-политический блок. Коснется ли это американской военной базы «Манас» в Киргизии, не ясно. Но это решение без оптимизма восприняли президенты Узбекистана и Таджикистана. Пентагон давно их обхаживает, чтобы разместить там свои авиабазы.

Ислам Каримов, президент Республики Узбекистан:

У нас сложилась практика, когда любой неформальный сбор, встречу, вы превращаете в формальный, поэтому лучше давайте вещи назовем своими именами.

Подписано более 20 документов. Александр Лукашенко и его киргизский коллега росчерки оставляли собственными перьевыми ручками, остальные — шариковыми.

Новый формат нашелся и для СНГ. Организация станет своего рода подготовительными курсами для вступления в Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Создание Содружества фактически совпало с развалом Советского Союза. Практически все президенты высказались по этому поводу. Новичок Атамбаев, президент Киргизии, процитировал писателя Расула Гамзатова. Коллега Лукашенко ответил более реалистично, как политик с большим стажем.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Тот, кто хотел пойти вперед, тот создал Таможенный союз, Единое экономическое пространство, объединился в военно-политический союз ОДКБ, с Россией мы продвинулись еще дальше. И все новые образования возникли, появились на постсоветском пространстве и выросли из штанов СНГ.

Все понимают, что Москва— экономическое ядро СНГ. Наверное, поэтому президент Украины осторожно подбирал слова, намекая Кремлю быть поуступчивее с ценами на газ. Послушав Януковича, президент Узбекистана Каримов просить ничего не стал, но своим обращением немного удивил и смутил Дмитрия Медведева.

Ислам Каримов:

Спасибо, Дмитрий Анатольевич, Вам за то, что мы все реалисты, все понимаем, мы все видим. Жизнь меняется. Завтра Вы займете другую должность, но хочу еще раз сказать. Я благодарен лично Вам за то, что есть Дмитрий Анатольевич — просто Дима, которому я доверяю. Спасибо.

Дмитрий Медведев:

Спасибо большое, Ислам Абдуганиевич.

Следующий раз президенты в таком формате соберутся в Москве. Уже в марте саммиты пройдут снова.