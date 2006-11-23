Год без разбойных нападений на дорогах

Беларусь - единственная страна в Европе, где в этом году не было зафиксировано ни одного разбойного нападения на дорогах. Об этом 23 ноября заявил Министр внутренних дел Владимир Наумов на коллегии МВД. Благоприятная ситуация на магистралях сложилась не только благодаря работе милиции, но и ее взаимодействию с населением. Отдельный вопрос - укрепление дисциплины и законности действий белорусских правоохранителей. Владимир Наумов отметил, что наказанных и привлеченных к ответственности милиционеров в 2006 стало меньше на треть.

И все же в этом году сотрудники органов внутренних дел совершили более сотни преступлений, половина из которых - взятки. Министр подчеркнул, что вопрос дисциплины и законности действий сотрудников милиции будет рассматриваться особенно жестко. Такая же непреклонная позиция МВД и в отношении организованной преступности.