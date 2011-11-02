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Главы МВФ и Евроцентробанка вызывают премьер-министра Греции на серьезный разговор

02 ноября 2011 06:51
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Лидеры европейской экономики накануне саммита «Большой двадцатки» созвали экстренное совещание с участием глав МВФ и Евроцентробанка.

На серьезный разговор вызывают премьер-министра Греции Йоргоса Папандреу, который накануне, мягко говоря, неприятно удивил Старый Свет. Накануне он заявил о намерении вынести на референдум вопрос о новых кредитах в обмен на урезание бюджетных расходов.

Таким образом, предоставив грекам решать свою судьбу самостоятельно. Однако заявление привело к «опасным пляскам» на биржах: индексы в Европе потеряли до 7%, следом за ними на 2,5% снизился американский индекс Dow Jones.

Отметим, что ранее международные кредиторы с большим трудом договорилась о плане спасения Греции от дефолта. Ведь ухудшение экономической ситуации в стране существенно усугубит состояние всей еврозоны, сообщили в программе « Новости 24 часа» на СТВ.

# Кризис в Греции

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