Главы МВФ и Евроцентробанка вызывают премьер-министра Греции на серьезный разговор

Лидеры европейской экономики накануне саммита «Большой двадцатки» созвали экстренное совещание с участием глав МВФ и Евроцентробанка.

На серьезный разговор вызывают премьер-министра Греции Йоргоса Папандреу, который накануне, мягко говоря, неприятно удивил Старый Свет. Накануне он заявил о намерении вынести на референдум вопрос о новых кредитах в обмен на урезание бюджетных расходов.



Таким образом, предоставив грекам решать свою судьбу самостоятельно. Однако заявление привело к «опасным пляскам» на биржах: индексы в Европе потеряли до 7%, следом за ними на 2,5% снизился американский индекс Dow Jones.



Отметим, что ранее международные кредиторы с большим трудом договорилась о плане спасения Греции от дефолта. Ведь ухудшение экономической ситуации в стране существенно усугубит состояние всей еврозоны, сообщили в программе « Новости 24 часа» на СТВ.