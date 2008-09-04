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Главы МИД ОДКБ приняли заявление по вопросам глобальной безопасности и стратегической стабильности

04 сентября 2008 16:51
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На заседании в Москве Документ подписали руководители внешнеполитических ведомств всех семи государств организации договора о коллективной безопасности – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В заявлении отмечается важнейшее значение дальнейшего активного развития партнерского сотрудничества в рамках ОДКБ. Главы внешнеполитических ведомств сделали также совместное заявление по поводу ситуации на Кавказе. В нем страны-участницы организации осудили действия Грузии в Южной Осетии и поддержали роль России в разрешении грузино-юго-осетинского конфликта.

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