Главы МИД ОДКБ приняли заявление по вопросам глобальной безопасности и стратегической стабильности

На заседании в Москве Документ подписали руководители внешнеполитических ведомств всех семи государств организации договора о коллективной безопасности – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В заявлении отмечается важнейшее значение дальнейшего активного развития партнерского сотрудничества в рамках ОДКБ. Главы внешнеполитических ведомств сделали также совместное заявление по поводу ситуации на Кавказе. В нем страны-участницы организации осудили действия Грузии в Южной Осетии и поддержали роль России в разрешении грузино-юго-осетинского конфликта.