Главы государств стран-участниц ОДКБ собрались сегодня в Ереване

Неформальная встреча намечена на послеобеденное время. Глава Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Ереван до начала саммита. Это уже четвертая встреча «без галстуков» лидеров организации Договора. Армения принимает Президентов в таком формате впервые.

Ожидается, что одной из тем переговоров станет ситуация в Киргизии и меры по ее урегулированию.

Неформальный статус не предполагает принятия каких-либо важных документов. Тем не менее, такой формат считается одной из самых удачных площадок для переговоров, поскольку позволяет в непринужденной обстановке обсудить наиболее актуальные вопросы существования Организации Договора о коллективной безопасности.

Предполагается, что кроме рабочих мероприятий, Глав государств ожидает и культурная программа, в частности посещение озера Севан.

Напомним, в ОДКБ сегодня входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.