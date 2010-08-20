Главы государств стран-участниц ОДКБ собрались сегодня в Ереване

Ожидается, что одной из тем переговоров станет ситуация в Киргизии и меры по ее урегулированию.
Неформальный статус не предполагает принятия каких-либо важных документов. Тем не менее, такой формат считается одной из самых удачных площадок для переговоров, поскольку позволяет в непринужденной обстановке обсудить наиболее актуальные вопросы существования Организации Договора о коллективной безопасности.
Предполагается, что кроме рабочих мероприятий, Глав государств ожидает и культурная программа, в частности посещение озера Севан.
Напомним, в ОДКБ сегодня входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.