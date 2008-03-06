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Главы государств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

06 марта 2008 16:35
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Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Во время беседы были обсуждены вопросы строительства Союзного государства, укрепления торгово-экономических отношений, сотрудничества в гуманитарной сфере и в области обеспечения совместной безопасности, согласованные действия во внешней политике, а также другие темы.

Состоялся также детальный разговор о перспективах строительства олимпийских объектов в Краснодарском крае России с участием Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили также состояние и перспективы развития отношений Беларуси с отдельными западными государствами.

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