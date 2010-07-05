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Главы Беларуси, России и Казахстана подписали новую редакцию Статута суда сообщества

05 июля 2010 11:13
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Решать экономические споры, если таковые возникнут в новом интеграционном образовании, будет суд ЕврАзЭС.

Сегодня главы государств — участники встречи в Астане — подписали новую редакцию Статута суда сообщества.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:
Я рад, что мы договорились по Статуту суда, потому как до этого работы здесь практически не было. То, что мы договорились по деятельности суда, говорит о том, что интеграция вступает уже в завершающую фазу. Суд нужен тогда, когда есть реальные отношения. Именно тогда и возникают основные проблемы, конфликты. Очень хорошо, что теперь, в соответствии с теми договоренностями, которые были нами согласованы, этот Статут будет применяться к отношениям не только между собственно самими государствами, но и к отношениям между хозяйствующими субъектами — компаниями, которые зарегистрированы на территории стран Таможенного союза и ЕврАзЭС.

Встретиться в таком формате главы государств договорились в конце года. Следующее заседание Межгоссовета ЕврАзЭС пройдет в декабре в Москве. Ну а сегодня в Астане белорусский лидер примет участие в мероприятиях, приуроченных к юбилею Нурсултана Назарбаева.

Напомним, накануне вечером два Президента провели переговоры.

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