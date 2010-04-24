Главой Партии регионов стал Николай Азаров

Большинство делегатов съезда Партии регионов проголосовали за избрание премьер-министра Украины Николая Азарова новым лидером этой организации, сообщает ИА «Украинские новости».

Смена руководства была запланирована, поскольку прежний лидер ПР – Виктор Янукович – был избран президентом Украины, а главе государства законодательно запрещено состоять в политических партиях.

Вместе с тем Янукович совсем без партийного поста не остался: решением съезда он был назначен «почетным лидером» Партии регионов.



Избрание Азарова не стало большой неожиданностью: о том, что он займет место руководителя партии в ПР рассказали еще 15 апреля.