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Главой Партии регионов стал Николай Азаров

24 апреля 2010 12:52
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Большинство делегатов съезда Партии регионов проголосовали за избрание премьер-министра Украины Николая Азарова новым лидером этой организации, сообщает ИА «Украинские новости».

Смена руководства была запланирована, поскольку прежний лидер ПР – Виктор Янукович – был избран президентом Украины, а главе государства законодательно запрещено состоять в политических партиях.

Вместе с тем Янукович совсем без партийного поста не остался: решением съезда он был назначен «почетным лидером» Партии регионов.
 
Избрание Азарова не стало большой неожиданностью: о том, что он займет место руководителя партии в ПР рассказали еще 15 апреля.

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