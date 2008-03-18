Главой Китая вновь избран Ху Цзиньтао

Он не только сохранил пост председателя КНР, но и руководителя Центрального военного совета.

В Пекине сегодня завершила работу первая сессия нового парламента, на которой и был объявлен состав правительства. В его главе остался нынешний премьер Госсовета Вэнь Цзябао. Ряд важных изменений произошел в кабинете министров. Кроме того, депутаты Всекитайского собрания народных представителей утвердили направления экономического развития страны и государственный бюджет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ху Цзиньтао по случаю переизбрания на пост председателя КНР. Александр Лукашенко выразил убежденность, что всемерное использование имеющегося потенциала сотрудничества позволит отношениям между Беларусью и Китаем выйти на качественно новый уровень.

