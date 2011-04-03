Главный вопрос президентских выборов в Казахстане – наберет ли действующий лидер больше 90% голосов

В Астане в Центризбиркоме продолжается подсчет голосов избирателей, чтобы уже утром понедельника озвучить первые предварительные итоги выборов. По данным на момент закрытия участков явка составила почти 90%. Реальные шансы лишь у действующего главы государства Нурсултана Назарбаева. Суммарный рейтинг трех оппонентов – не более нескольких процентов.

Свой выбор сделали и граждане Казахстана, проживающие в Беларуси. В основном, это студенты, которые учатся в белорусских вузах, курсанты Военной академии и сотрудники казахстанской дипмиссии в Минске.

Утро третьего апреля в городе чиновников, а именно так называют столицу Казахстана, заметно отличалось от других. Спокойствие вчерашнего «дня тишины» здесь, похоже, решили нарушить. На избирательных участках настоящий электоральный ажиотаж. Будущее страны казахстанцы решили брать штурмом.

Уже в семь утра возле избирательных участков – очереди. Организаторы выборов обещали первым пришедшим подарки.

Уже через час прозрачные урны на половину заполнились бюллетенями, где, кстати, в этот раз отсутствует строка «против всех». Убрать этот пункт из главного документа голосования попросили в ОБСЕ. Хотя чем помешала строчка Организации по безопасности и сотрудничеству – понять сложно. Однако Астана эту просьбу выполнила. Для казахстанских избирателей такая строчка и не понадобилась.

Избиратель:

Голосую за лидера, потому что за такой короткий срок поднял на такой уровень страну, экономику. Не многим это удается.

На 9 миллионов человек – почти 10 тысяч избирательных участков. Еще 35 за рубежом. На этом, организованном в Национальной академической библиотеке, ждали особого гостя. Баллотирующийся на новый срок Нурсултан Назарбаев прибыл на избирательный участок вместе с супругой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь же проголосовали дети действующего президента – Дарига и Динара Назарбаевы. Обычному ритму работы вип-гости не помешали.

Вообще же битва за президентское кресло должна была начаться только в следующем году. Однако еще в декабре сторонники Назарбаева провели кампанию по вынесению на народный референдум вопроса о продлении полномочий президента до 2020 года. За идею проголосовали и обе палаты парламента. Но «лидер нации», а именно такой титул присвоен действующему президенту, от референдума отказался. И, не внося правки в Конституцию, предложил провести внеочередные выборы.

Эту избирательную кампанию эксперты уже окрестили пассивной. Скорее всего, потому, что побороть рейтинги нынешнего главы государства, который находится у власти с 91-го года, и которому доверяет не одно поколение казахстанцев, на самом деле, сложно. Другие кандидаты с программами, но без амбиций. Борьба здесь идет, скорее, за второе место.

Редактор общественно-политической интернет-газеты Ерканат Абени отмечает: чем ближе к выборам, тем меньше становились объемы его статей. Если на стадии регистрации кандидатов были и интриги, например, бойкотирование выборов оппозиционными партиями (к этому случаю противники действующей власти даже сняли соответствующие видеоролики), то к третьему апреля оставалось лишь дожидаться результатов голосования.

Главный вопрос – сколько казахстанцев придет на избирательные участки (к слову, в этой стране выборы объявляют состоявшимися при любой явке), и наберет ли действующий лидер больше 90%.

Ерканат Абени, редактор общественно-политического интернет-издания (Казахстан):

С точки зрения журналиста, конечно, скучновато. В этом есть закономерность, потому что реальной альтернативы нет, реальных кандидатур нет.

То, что страна сделала крен в сторону стабильности, сегодня доказывают цифры казахстанских социологов. Научно-исследовательская ассоциация под руководством Елены Кучинской за период предвыборной агитации добралась до всех уголков среднеазиатского государства. Еще задолго до выборов отдать свой голос за действующего президента собиралось большинство.

Юлия Кучинская, директор по проектам научно-исследовательской ассоциации «Институт демократии» (Казахстан):

Если говорить о рейтингах кандидатов, то, когда были известны списки, рейтинг президента был равен 91,7%, а суммарный рейтинг других трех кандидатов составлял 2,8%.

На старте предвыборной гонки за президентское кресло собирались бороться 22 человека, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако кто-то не дотянул до необходимого числа подписей, а кто-то провалил экзамен по казахскому языку.

Ляззат Сулеймен, член центральной избирательной комиссии Республики Казахстан:

Несколько кандидатов не сдали экзамен по государственному языку. Это не является препоном для кандидатов, как это хотят представить. Это требование появилось в Республике Казахстан в связи с состоянием казахского языка. Поэтому человек, который будет управлять Республикой Казахстан, должен владеть государственным языком.

Те же, кто все-таки добрались до попытки быть признанным электоратом, привлекали внимание как могли. Например, дамский угодник Гани Касымов, который неудачно баллотировался на президентский пост еще в 99-ом, в этот раз сделал ставку на женщин. Он обещает, после того как усядется в президентское кресло, треть парламентских мандатов отдать слабой половине.

Еще один кандидат, чье имя состоит из первых букв фамилий коммунистических «вождей», и сам бы не прочь прикоснуться к власти. Мэлс Елеусизов участвовал в президентских выборах 2005. Тогда он еле дотянул до 1%.

Мэлс Елеусизов, кандидат в Президенты Республики Казахстан:

Мне бы 5% набрать. Это был бы очень неплохой процент.

У новичка предвыборной гонки коммуниста Жамбыла Ахметбекова, по данным социологов, самые низкие рейтинги. Но кандидат не отчаивается. Он избрал свою политическую стратегию, сделав ставки на агитацию в интернете. FaceBook, Twitter, «Одноклассники». Поначалу с виртуальным электоратом общался лично, сейчас передал полномочия помощникам.

Жамбыл Ахметбеков, кандидат в Президенты Республики Казахстан:

Сейчас в «Моем мире», если вам показать, сразу можете угадать, сколько у меня друзей. 801.

Сколько бюллетеней за Жамбыла Ахметбекова виртуальные избиратели опустили в реальную урну, станет понятно уже четвертого апреля, когда голоса окончательно подсчитают.

Вообще же, следить за нынешними выборами в Казахстане съехалось более тысячи иностранных наблюдателей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Белорусская миссия из 16 человек входит в межпарламентскую ассамблею СНГ.

Секретарь Центризбиркома Николай Лозовик в качестве наблюдателя посетил несколько участков для голосования. Николай Иванович отмечает: у белорусской и казахстанской избирательных систем много общего. В том числе, и отношение к ним западных наблюдателей.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Наблюдатель из Бельгии так и сказал: миссия БДИПЧ ОБСЕ не всегда самостоятельна, и у нее, как правило, двойные стандарты. Когда наблюдатели дают положительную оценку, руководители миссии в отчете рисуют отрицательную оценку. Это не мое мнение, а мнение члена миссии ОБСЕ. Поэтому наша точка зрения о существовании каких-то заданностей при начале наблюдения подтверждается самими участниками миссии ОБСЕ.

Наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ в Казахстан приехали задолго до сегодняшнего дня. Бюро по демократическим институтам и правам человека уже опубликовало два промежуточных отчета. Без критики в них не обошлось. Причем, критика без конкретики. В одном из них говорится, что у наблюдателей от ОБСЕ есть ощущение, что законодательство «не совсем правильно исполняется».

Ляззат Сулеймен, член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан:

Чувствуется особое отношение к странам СНГ, к молодым демократиям.

Это мое субъективное мнение, как личности, как организатора выборов. Я чувствую такую предвзятость.

Ерканат Абени, редактор общественно-политического интернет-издания (Казахстан):

С одной стороны, когда они дают интервью, они проявляют чувства такта, дипломатии. А когда составляют отчет – совершенно другие подходы. ОБСЕ – тоже, своего рода, инструмент давления на какие-то определенные цели. Естественно, они используют любую зацепку, чтобы сказать, что что-то не соответствует. Хотя, если посмотреть другие страны, в той же Европе, когда у них проходят выборы, тоже много нарушений.

Окажется ли казахстанская политическая кампания «соответствующей» ожиданиям ОБСЕ, станет понятно уже скоро. После публикации итогового отчета миссии. А четвертого апреля президентская партия «Нур Отан» уже готовится провести форум Победителя.