Главный раввин Украины недоволен политикой Ющенко

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман хочет отказаться от ордена "За заслуги III степени" из-за присвоения звания Героя Украины лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере.

- Я возмущен этим событием. В течение пяти лет президентства Виктор Андреевич (Ющенко) не решался этого сделать. И пошел на этот шаг только тогда, когда стало ясно, что он не имеет политического будущего. Это страшный удар по международному имиджу Украины. И, к сожалению, расхлебывать это придется уже новой власти. Я награжден орденом Украины «За заслуги III степени», но из-за указа Ющенко планирую в ближайшее время вернуть этот орден властям, – цитирует украинское издание "Сегодня" слова Асмана.