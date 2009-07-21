Главная цель визита Джо Байдена на Украину и в Грузию – подготовка к смене власти?

Вице-президент США Джо Байден в понедельник прибыл с официальным визитом в Киев. После Украины Байден отправится в Грузию.

В американской администрации заявляют, что вице-президент должен засвидетельствовать поддержку, которую США готовы оказать этим странам. Байден заверит Украину и Грузию, что «перезагрузка» в отношениях с Россией не означает, что Вашингтон готов пожертвовать своими теплыми отношениями с этими странами.

В то же время, по данным газеты «Коммерсант», главная цель визита Джо Байдена на Украину и в Грузию - подготовить безболезненную смену власти в обеих республиках и убедить Ющенко и Саакашвили спокойно уйти.

После встреч на Украине Джо Байден в среду отправится в Грузию. Михаил Саакашвили встретит вице-президента США концертом на открытом воздухе, который состоится во дворе президентской резиденции. Байден и Саакашвили будут беседовать в среду и четверг. Затем Джо Байден встретится с лидерами оппозиции. В числе участников встречи - Ираклий Аласания, Нино Бурджанадзе и Леван Гачечиладзе, сообщает newsru.com.