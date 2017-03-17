«Главная цель – избавить государственные органы от дублирующих и несвойственных функций»

Новости Беларуси. Не числом, а умением. При оптимизации в госаппарате необходимо отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны.

На совещании у Президента 17 марта обсуждали тему эффективности госаппарата.

И речь здесь идет об оптимизации функций, а не о бездумном, механическом сокращении численности работников. Благодаря этому, уверен Александр Лукашенко, можно сформировать эффективную модель управления. Первые шаги предпринимались уже в 2013, сейчас работу необходимо продолжить.

При этом внимание надо уделить качеству всей управленческой деятельности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неправильно поступают те, которые видят в оптимизации функционирования государственных органов только сокращение численности. Если мы пойдем этим путем, большого эффекта не достигнем. Нам надо оптимизировать процессы, и гораздо больший эффект мы можем получить от этого. Одним из необходимых условий для повышения эффективности государственной власти является постоянное совершенствование управленческой системы и ее механизмов.

Здесь мы должны добиваться результатов, конечно же, не числом, а умением.

Не раздувать бюрократический аппарат, а системно формировать компактную структуру и эффективную модель управления. И это надо делать постепенно. Это не разовый акт, привязанный к какому-то конкретному числу. Прежде всего, нам следует мгновенно отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны.

Главная цель в этом деле – избавить государственные органы от дублирующих и несвойственных функций,

то есть тех функций, которые аппарат и государственные органы выполнять вообще не должны. А самое главное – дебюрократизировать процесс принятия управленческих решений. У нас часто бывает, когда решение уже принято, в том числе и Президентом, и его надо формализовать, то есть облечь в какой-то документ (указ, Декрет, распоряжение, поручение).

Тем не менее, месяцами будем ходить друг за другом, чтобы придать этому решению соответствующую форму.

Как бы мы сегодня ни сокращали численность, мы договорились, что внизу, в сельских советах, в районах, в принципе, нечего сокращать уже. Это они сами посмотрят, если один человек, 1,5 ставки не нужны, они сократят и добавят зарплату другим, это не возбраняется. Но нам туда уже лезть нечего.

Там у нас осталось по 80 человек.

Государственные органы – избавить от дублирующих функций, внимание – вопросам дебюрократизации. Но никак нельзя забывать, что сокращение – это не самоцель. Процесс оптимизации должен быть поступательным, но изменение численности и повышение оплаты труда не должно идти в отрыве от процессов, которые происходят в экономике.