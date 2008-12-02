Глава правительства Тайланда признан виновным в подтасовке голосов на выборах

Конституционный суд вынес решение о роспуске правящей партии и запретил премьеру заниматься политикой сроком на пять лет.

Этого добивались сторонники оппозиции. Протестующие уже вторую неделю блокируют работу двух главных воздушных гаваней Бангкока. Из-за этого страну не могут покинуть около 350 тысяч иностранных туристов. Людей вывозят спецрейсами с других аэродромов. Возможности улететь многие ждут сутками. Тем временем, беспорядки в стране не утихают. Минувшей ночью в одном из осажденных аэропортов прогремел взрыв. В результате один человек погиб, 22 получили ранения

МИД Беларуси вновь настоятельно рекомендует своим грАжданам воздержаться от поездок в Таиланд, включая транзитный проезд, до тех пор, пока ситуация в этой стране не нормализуется. А в случае необходимости помощь белорусам окажет Посольство России в Бангкоке. В том числе и при необходимости вылета на родину. Такая договоренность достигнута МИД Беларуси. За содействием, а также в случае возникновения внештатной ситуации следует обращаться в российское дип-представительство в Таиланде, а также в посольство Беларуси во Вьетнаме.