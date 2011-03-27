Глава Пентагона Роберт Гейтс допускает, что война в Ливии может затянуться

Барак Обама заявил, что если Каддафи не выполнит условия резолюции, то их выполнение будет навязано силой. США уже начали переброску более 4 тысяч морских пехотинцев из Вирджинии, Норфолка и Литл-Крик в район Средиземного моря.

Авиация pападной коалиции продолжает наносить удары по гражданским и военным объектам Ливии. 24 марта бомбардировкам поверглась военная база восточной Триполи и жилые районы в пригороде ливийской столицы. Есть многочисленные жертвы среди гражданского населения.

Военная операция «Одиссея. Рассвет» по умиротворению Ливии началась 19 марта. Днем ранее Совет Безопасности ООН санкционировал создание на территории страны зоны, свободной от полетов. На деле резолюция развязала руки Франции, США, Великобритании, Канаде, Бельгии и ряду других государств НАТО для развязывания массированной атаки против Каддафи.

Барак Обама, президент США:

Скажу прямо, наши условия не обсуждаются. Условия — не объект для переговоров. Если Каддафи не выполнит условия резолюции, международное сообщество обеспечит их выполнение само. Выполнение резолюции будет навязано силой.

И формальный повод для применения томагавков и миражей быстро нашелся. Уже после заявления лидера Арабской Джамахирии о прекращении огня на всех телеканалах появилась картинка самолета в небе над Бенгази. Позже выяснилось, что самолет принадлежал мятежникам, но маховик агрессии был запущен, и французские ВВС нанесли первый удар.

События в Ливии вызывают ощущение многократного дежавю. 19 марта, но только 8 лет назад началась операция по разоружению Ирака. Оружие массового поражения там так и не нашли, но США до сегодняшнего дня оккупируют страну, а американские компании качают иракскую нефть. Ранее тоже в марте 1999 года авиация НАТО начала бомбардировки Белграда тоже с демократической целью. В результате в сербском крае Косово размещена крупнейшая военная база США, а Югославии на карте мира больше нет.

Борис Тадич, президент Сербии:

Мы очень обеспокоены ситуацией в Ливии. У нас был трагический опыт в 90-е годы. Я полностью согласен: гражданское население должно быть защищено.

Вечером 23 марта Великобритания отчиталась о почти полном уничтожении авиации, находящейся под контролем Каддафи, и выводе из строя ливийской системы ПВО. Казалось бы, формально зона свободная от полетов, установлена. Но глава Пентагона Роберт Гейтс допускает, что война в Ливии может затянуться.

На всякий случай США уже начали переброску более 4 тысяч морских пехотинцев из Вирджинии, Норфолка и Литл-Крик в район Средиземного моря для поддержки коалиционной операции в Ливии. Наземная операция становится все более и более вероятной.