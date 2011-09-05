Глава МВД ФРГ: В Германии находятся до тысячи потенциальных исламских террористов

До одной тысячи потенциальных исламских террористов находятся сейчас в Германии. Два десятка из них прошли обучение в лагерях, особую опасность представляют собой одиночки, сообщил глава МВД ФРГ Фридрих газете Bild.По его словам, 128 человек представляют особую опасность - речь идет о лицах, информация о которых позволяет предположить, что они способны совершить серьезные правонарушения. "Не исключены и крупные нападения", - добавил министр. Он также сообщил, что около двух десятков потенциальных экстремистов прошли обучение в специальных лагерях по подготовке террористов.