Глава МВД Беларуси принял участие в сессии Международной организации по миграции

28 ноября Глава МВД Беларуси Владимир Наумов принял участие в сессии Международной организации по миграции, которая состоялась в Женеве.

Представители более 130 государств рассмотрели актуальные проблемы, связанные с мировыми миграционными процессами и обсудят планы на ближайший год. Глава МВД Беларуси обсудил с генеральным директором Международной организации по миграции Брунсоном Маккинли перспективы дальнейшего сотрудничества.

Тем временем проблемы пограничной безопасности в центре внимания представителей погранведомств СНГ и Евросоюза. Заседание откроется в Минске. Делегаты более чем из 20 стран также рассмотрят перспективы сотрудничества и обмена информацией между пограничными ведомствами, взаимодействия с другими правоохранительными структурами, международными и неправительственными организациями.