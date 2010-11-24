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Глава МВД Беларуси: Имеются конкретные лица, которые пытаются спровоцировать органы правопорядка на меры жесткого реагирования

24 ноября 2010 15:29
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Милиция продолжит фиксировать все правонарушения в ходе предвыборной агитации. Об этом заявил сегодня министр внутренних дел Анатолий Кулешов.

Руководитель МВД сообщил, что 23 ноября в Бобруйске доверенным лицом одного из кандидатов была организована агитация в неположенном месте. Этот человек не был задержан, но сотрудники милиции задокументировали все его действия и передали в ЦИК.

Органы внутренних дел продолжат действовать именно в таком ключе, подчеркнул Анатолий Кулешов.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Будем работать в рамках законодательства, не выходя за его пределы. У меня нет прав не реагировать на грубейшие нарушения закона — безусловно, мы себя будем вести уважительно, корректно, и никоим образом не будем попадаться на всевозможные провокации. Практика последних лет показывает, что имеются конкретные лица, которые любыми способами, под любым предлогом пытаются спровоцировать органы правопорядка на меры жесткого реагирования. Мы на эти провокации не поддавались и не будем поддаваться.

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