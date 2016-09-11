Глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ: атмосфера во время выборов в Беларуси очень доброжелательная

Новости Беларуси. За соблюдением избирательного законодательства и ходом голосования следят многочисленные эксперты. Среди них более 32 тысяч национальных и более 800 международных наблюдателей. Они уже приступили к работе. Самые многочисленные миссии направили СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека – более 300 делегатов в каждой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди аккредитованных наблюдателей представители Парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, дипломатического корпуса, а также эксперты избирательных органов иностранных государств. Наблюдатели отмечают традиционную организованность выборов.

Тана де Зулуета, глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ:

По всей стране сегодня работают около 400 наблюдателей от нашей миссии ОБСЕ, а также 38 долгосрочных наблюдателей, которые находятся в Беларуси с 12 августа. Вместе с представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы мы сделаем заключение завтра. Пока мы не можем делиться предварительными итогами. Но хочу сказать, что атмосфера во время выборов в Беларуси очень доброжелательная. Нас хорошо принимают.