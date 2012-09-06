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Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ о парламентских выборах в Беларуси: Мы здесь только чтобы наблюдать, а не делать из этого политику

06 сентября 2012 17:28
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии рассчитывают на объективную и не предвзятую оценку выборов международными наблюдателями. Сегодня в Минске состоялась встреча спикера Палаты Представителей Национального Собрания нашей страны с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ Антонио Милошоски. 

36 представителей миссии уже наблюдают за ходом предвыборной агитации и намерены в ближайшие дни посетить Лиду, Гродно, Витебск и Барановичи.

Позже к ним присоединяться и около 270 долгосрочных наблюдателей, которые представят все страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антонио Милошоски, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси:
Мы очень рады, что нам представилась возможность работать здесь. Я получаю истинное удовольствие и от страны и от людей. Наши представители отправятся во все регионы, потому что эта кампания одна из важнейших, ведь выбираются представители граждан Беларуси. А мы здесь только, чтобы наблюдать, а не делать из этого политики.

# Международное сотрудничество # Выборы-2019

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