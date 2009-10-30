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Глава МИД Беларуси посетит с официальным визитом Армению

30 октября 2009 08:01
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Сергей Мартынов встретится с президентом Сержем Саргсяном, премьер-министром и министром иностранных дел страны.Стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, взаимодействие в международных организациях – ООН, ОБСЕ, Совете Европе. В ходе визита планируется подписать соглашение между Ширакской областью Армении и Гродненским регионом Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии. А ещё Сергей Мартынов выступит с лекцией в Ереванском государственном университете.

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