Глава МИД Беларуси посетит с официальным визитом Армению

Сергей Мартынов встретится с президентом Сержем Саргсяном, премьер-министром и министром иностранных дел страны.Стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, взаимодействие в международных организациях – ООН, ОБСЕ, Совете Европе. В ходе визита планируется подписать соглашение между Ширакской областью Армении и Гродненским регионом Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии. А ещё Сергей Мартынов выступит с лекцией в Ереванском государственном университете.