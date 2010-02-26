Глава Кабмина Совета Европы Мишлин Кельми-Рей подчеркнула, что готова работать над сближением Беларуси и Европы

Александр Лукашенко приехал в Киев по приглашению Виктора Януковича на его инаугурацию, но, по сути, это был день настоящего международного марафона. В рамках рабочего визита в Украину глава белорусского государства провел ряд двухсторонних встреч, в том числе и с главой МИД Швейцарии.

Именно эта страна сегодня председательствует в ПАСЕ, а госпожа Мишлин Кельми-Рей возглавляет Кабинет министров Совета Европы – это весьма авторитетный и влиятельный политик Старого света. Сегодня она подчеркнула, что готова работать над сближением Беларуси и Европы. Здесь она, кстати, вспомнила недавние переговоры с Сергеем Мартыновым в Мюнхене. В разговоре с Александром Лукашенко, она подчеркнула, что в белорусско-швейцарских отношениях абсолютно никаких проблем нет, а наоборот есть потенциал, благодаря которому можно поступательно двигаться вперёд.

Александр Лукашенко:

Я готов ответить на вопросы и обсудить наши отношения с Европейским союзом, имея в виду, что Швейцария сегодня играет значительную роль в Европе. Хотел бы воспользоваться случаем и пригласить Вас в Минск, чтобы более широко и обстоятельно поговорить о тех проблемах, которые сегодня предстоит Беларуси разрешать в отношениях с Европейским союзом.

Мишлин Кельми-Рей, глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации:

Как вы уже сказали, в отношениях Беларуси и Швейцарии нет проблем, но согласна, что мы можем сделать ещё больше. Я встречалась с министром иностранных дел Беларуси в Мюнхене, и мы смогли обсудить очень много вопросов.