Глава государства выступил на Первом съезде ученых

Президент встретился с учеными-участниками Первого всебелорусского научного форума. Главный критерий в оценке белорусских ученых - результат их работы, считает Президент Александр Лукашенко.

Начался съезд с выступления ученых. Первым перед делегатами выступил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Михаил Мясникович. Он отметил, что в Беларуси минимизировалась интеллектуальная эмиграция. Из Беларуси уезжает все меньше молодых ученых и специалистов.

Ядро интеллектуальной элиты, руководители промышленных предприятий, представители дипломатического корпуса. Всего около 2,5 тысяч делегатов принимают участие в Первом съезде ученых Беларуси. Многим выпала честь здесь выступить, предложить свое видение развития науки на ближайшие годы.

На форум белорусские ученые пригласили своих коллег из-за рубежа. Прибыли даже с других континентов: из Венесуэлы, Кубы, Палестины. В зале присутствовало немало узнаваемых лиц. Жорес Алферов, вице-президент Российской академии наук. Родом из Беларуси, он знает как и чем живет страна. Интеллектуальная эмиграция ученых - эта проблема, актуальная как для Беларуси, так и в России. Правда, в Беларуси она звучит уже не так остро. Из Беларуси уезжает все меньше молодых ученых и специалистов.

По индексу знаний среди стран мира Беларусь занимает 59-е место. А по объему информационных технологий республика - лидер среди стран СНГ. Улучшается и эффективность работы научно-исследовательских центров и организаций. Теперь главное - более эффективно интегрировать науку и производство.



За наукой - будущее страны. От нее зависит и национальная экономика, и благосостояние общества, и политическая независимость, и энергобезопасность страны. А потому впереди немало крупных проектов по освоению недр, космоса, созданию новых материалов, развитию нано- и информационных технологий. Реализовать их вполне возможно. Решить как аккумулировать на это все силы и призваны делегаты Первого съезда ученых Беларуси.

