Глава государства провел кадровые назначения в КГБ

Комитет госбезопасности должен эффективно противодействовать иностранному вмешательству во внутренние дела Беларуси.

На это обратил сегодня особое внимание Президент страны Александр Лукашенко во время назначения руководящего состава ведомства.

Первым заместителем председателя КГБ по контрразведывательной деятельности стал Виктор Вегера.

Николай Смоленский будет работать заместителем председателя КГБ по кадровому обеспечению и организационной работе.

Петр Третьяк займет должность заместителя председателя КГБ по обеспечению оперативно-розыскной деятельности.

Геннадий Герасименко назначен начальником управления Комитета госбезопасности по Витебской области.

Начальником главного управления контрразведки КГБ будет Алексей Захаров.

Алекандр Толсташов назначен начальником главного управления защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом КГБ.

Виктор Русак займет должность начальника главного управления экономической безопасности.

Игорь Воропаев будет работать начальником главного управления правительственной связи.

Среди приоритетных направлений деятельности КГБ Президент особо выделил обеспечение безопасности в экономической сфере, выявление теневого бизнеса в наиболее важных отраслях экономики, противодействие организованной преступности и коррупции. Президент поддержал озвученные предложения и потребовал повысить оперативность выполнения задач, связанных с противодействием всем угрозам белорусскому государству.

Президент Александр Лукашенко: "Преувеличивать роль деструктивных сил в Беларуси не стоит, необходимо просто работать по дальнейшей защите интересов белорусского государства. Надо обратить внимание на каналы финансирования деструктивных сил и на их попытки воздействовать на молодых людей. Мы должны вывести нашу молодежь из-под подобного внешнего влияния, но, не взяв за руку, а предоставляя молодым людям соответствующую информацию об истинном положении дел и о намерениях и действиях деструктивных сил. А такой информации предостаточно."

