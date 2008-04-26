Глава государства прокомментировал свои впечатления от посещения Чернобыльского региона

По сложившейся традиции, после общения с жителями Александр Лукашенко, ответил на вопросы журналистов. Президент рассказал, что в ходе традиционных ежегодных поездок, он узнал о проблемах пострадавших территорий гораздо лучше, чем кто-либо. Александр Лукашенко заверил, что государство делает все, чтобы в будущей пятилетке люди в этом регионе жили достойно.



Журналисты также интересовались у главы государства его позицией относительно строительства АЭС. Александр Лукашенко пояснил, почему он является сторонником создания белорусской атомной станции. А про ученых и политиков, которые выступают против развития в стране ядерной энергетики, сказал, что они занимаются политиканством и оторвались от людей.



Еще одна тема, которая затрагивалась Президентом на протяжении всей этой недели - повышение цен на продовольствие. Сегодня, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко еще раз озвучил свое мнение: рост цен на сельхозпродукцию в мире для Беларуси - это хорошо. А подорожание продуктов питания будет компенсировано повышением зарплат.



Будет ли Президент вступать в организацию Белая Русь? Этот вопрос сегодня задали Александру Лукашенко представители СМИ. Глава государства ответил, что положительно относится к подобным общественным движениям, но вступать в ряды Белой Руси не собирается.



Еще один вопрос от нашей телекомпании - об иностранных инвестициях и активном интересе, который проявляют в последнее время зарубежные инвесторы. Глава государства пояснил, отвечая на этот вопрос, как будет использован иностранный капитал с выгодой, но не в ущерб экономической независимости.



Беларусь-Россия, Путин-Медведев-Лукашенко. Касательно белорусско-российских отношений, Президент ответил, ждет ли он каких-либо перемен с приходом в Кремль Дмитрия Медведева. Белорусский лидер также высказал свое мнение представителям СМИ о роли Путина в интеграционных процессах.