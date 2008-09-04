Глава государства принял с докладом Генерального прокурора

Григорий Василевич отметил, что за 8 месяцев текущего года число преступлений в стране снизилось на 12 %.Сократилось количество убийств. Одной из главных проблем по-прежнему остаются повторные преступления, совершаемые людьми ранее привлекаемыми к уголовной ответственности. Более половины всех преступлений совершается именно этой категорией лиц. Примерно треть – людьми в состоянии алкогольного опьянения. В Генпрокуратуре планируют дифференцировать уголовную ответственность таким образом, чтобы наказание было адекватно тяжести совершенного деяния.



Президент потребовал улучшить качество и повысить оперативность следствия. Эти задачи касаются всех правоохранительных органов. Глава государства считает необходимым более тщательно и индивидуально подходить к каждому конкретному делу.