Глава государства подписал закон "О средствах массовой информации"

Предыдущая версия документа датировалась 1995 годом. Именно этим фактором эксперты и объясняют необходимость принятия новых правил игры на рынке масс-медиа.

Нормативный документ затронул все стороны отечественной медиаполитики: от порядка регистрации до обязанностей и ответственности СМИ.

Белорусские СМИ уже более 10 лет живут по старым законам, которые прописали еще в середине девяностых прошлого века. Над новым же законом для четвертой власти работали около пяти лет. Тенденции отечественного медиарынка меняются стремительней законодательства. Но вот на днях этот проект из стадии разработки перешел в разряд утвержденный.

Первый в Беларуси закон о СМИ был принят в 1990 году, тогда он был фактически полностью скопирован с российского аналога. За последние 15 лет белорусская медиаиндустирия кардинально изменилась. Разработчики нового закона едва успевали анализировать новшества и внедрять их в новый проект. При подготовке обновленного законопроекта для четвертой власти им потребовалось проанализировать подобные нормативные акты как стран СНГ, так дальнего зарубежья.

В новом законе отражается все: порядок учреждения, государственная регистрация, распространение продукции, отношение СМИ с госорганами и физическими лицами. А так же устанавливается ответственность за нарушение законодательства. Устранены и пробелы в правовом регулировании порядка финансирования. Теперь закон запрещает зарубежное финансирование.

В законе прописаны новое табу. СМИ запрещено пропагандировать наркотики, войну насилие, жестокость, а также какую-либо информацию воздействующую негативно на психику информационного потребителя. Ограничения коснулись и деятельности иностранных журналистов. Теперь каждый заграничный собкор обязан получить официальное разрешение в виде аккредитации.

Закон "О средствах массовой информации" вступит в правовую силу уже в феврале 2009.

