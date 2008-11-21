Глава государства неоднократно обращал внимание на своевременное завершение сельскохозяйственных работ

Сроки были конкретно названы. Причем погода уборке урожая только благоприятствовала. Однако в ряде регионов и хозяйств эти поручения не выполнены.

Были допущены откровенные просчеты, которые привели к потерям в сельском хозяйстве. В этой связи Правительство, по поручению Президента, изучив сложившуюся ситуацию, считает необходимым принять жесткие меры в отношении виновных. Как стало известно сегодня, принято решение о наказании конкретных должностных лиц и руководящих работников.

Так, к примеру, в Брестской области рекомендовано освободить от занимаемой должности руководителя СПК «Матиевичи» Жабинковского района, Парафенюка. Освобождены от занимаемых должностей председатель СПК «Милевичи», Гродненской области Левчик, председатель СПК «Холхолица», Минской области, Бровко, председатель СПК «Черневский», Дрибинского района, Могилевской области, Рыжков, главный агроном управления сельского хозяйства и продовольствия Дрибинского райисполкома — Коробова. А также ряд других руководящих работников. В их числе генеральный директор государственного объединения Витебскпищепром, Шинкаренко, директора Кореличского и Дворецкого льнозаводов.

Всего в списке руководящих работников по вине которых нарушены сроки завершения сельхоз работ более 60 человек. Постановлением Совета Министров предложено председателям облисполкомов в установленном порядке объявить выговор председателям всех областных комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию. Несомненно, с учетом того, что экономические вопросы в стране сейчас вышли на первый план, можно прогнозировать, что далее контроль за выполнением поручений Президента будет ужесточен.

