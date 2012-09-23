Глава ЦИК России и международные наблюдатели прокомментировали поведение оппозиции на выборах в Беларуси

Новости Беларуси. В Минске прошла пресс-конференция наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Роман Амбурцев, наблюдатель от миссии СНГ:

Избирательный процесс идет нормально. На участках присутствуют наблюдатели от международных организаций, национальные наблюдатели. Голосование идет.

Максим Григорьев, наблюдатель от миссии СНГ:

На мой взгляд, у вас хорошо отработала Центральная избирательная комиссия. На высоком уровне подготовила технический процесс. Мне, например, понравилось, что на избирательных участках созданы все возможности для голосования. В каком смысле? Отдельно по каждому дому сидит отдельный человек, который выдает бюллетени избирателю, который прописан в конкретном доме. Это означает, что даже на небольших участках пять, шесть, семь, а мы видели и десять человек сидят, которые готовы выдавать бюллетени. Надеюсь, что никаких очередей, никаких сложностей у избирателей не будет. Они могут пройти сразу проголосовать. Мы понимаем, что означает эта работа. И если со стороны все кажется просто, то мы понимаем, что огромное количество людей вовлечено. Понятно, что для людей это не постоянная работа и они должны были бросить своих детей, мужей, свои дела и заняться выборами. Конечно, большое спасибо, что люди смогли в этом поучаствовать.

И мы прекрасно понимаем, какая здесь роль Центральной комиссии. Прекрасно подготовлены участки. Все аккуратно, чисто. Нет какой-то роскоши, все аккуратно подготовлено к голосованию и люди спокойно могут прийти и сразу проголосовать. Избирательные списки достаточно хорошо подготовлены. Мы специально на каждом участке проверяем дополнительные списки - очень немного людей. В других странах мы видели, что дополнительный список составляет треть, а то половину от тех, кто и так уже зафиксирован в основных списках. Здесь, как привило, немного людей. А это тоже очень непростой вопрос - подготовить базу данных. Ведь мы понимаем, что кто-то уезжает, кто-то меняет фамилию. И вот то, что списки эти подготовлены достаточно четко, как минимум по городу Минску, это тоже очень непростой момент, за которым стоит целая работа.

Максим Григорьев, наблюдатель от миссии СНГ:

Теперь что касается вопросов того, что мы смотрим в Беларуси в целом. Естественно, мы будем делать свое заключение уже после того, как пройдут сами выборы. Сейчас, после беседы со средствами массовой информации, я могу сказать, что ситуация с некоторыми партиями, которые практически в последний момент сняли своих кандидатов, у нас вызывает, как минимум, вопросы. Потому что демократическая система состоит в том, участники политического процесса, партии, кандидаты участвуют, вне зависимости от того, как они оценивают политическую систему. Я прекрасно понимаю, что эти политические партии по-разному относятся к политической системе Беларуси. Можно любить правительство Беларуси - можно не любить, можно любить президента Беларуси - можно его не любить, но, на наш взгляд, участвовать в выборах нужно. Если ты политическая партия и цель твоя - завоевание власти, осуществление воли народа, получение людей, которые тебя поддерживают, то надо идти здесь до конца, не устраивать то, что здесь мы видели. Причем ситуация совсем смехотворная. Мы беседовали с представителями разных партий. Как на объяснили, и в общем-то это не скрывается, представители партий, которые написали заявления, что снимаются с выборов, продолжали еще агитацию на прошлой неделе. Для нас это непонятно. Если ты снялся с выборов, как же ты при этом призываешь голосовать, если ты не участвуешь. На мой взгляд, это игра. И игра понятная - использовали деньги налогоплательщиков для рекламы. Просто были задействованы возможности, которые выделялись. По законодательству Республики Беларусь это законно. Мы не считаем это нарушением избирательного законодательства. Но с точки зрения общепринятых норм, международных норм, демократических норм, это как минимум странно. Такого рода вещи вызывают у нас вопросы.

Представители двух партий централизованно сняли своих кандидатов. На наш взгляд, это некая угроза демократической системе для любого государства и для нас странно, когда представители политических сил, так или иначе, если говорить прямо, пытаются сорвать избирательную кампанию. Мы с удивлением обнаружили, что ряд кандидатов от этих партий после того, как они уже снялись с выборов, они продолжают ещё агитационную кампанию и раздают свои агитационные материалы. Но позвольте, как же, если ты снялся – ты снялся, нельзя сняться с выборов и при этом ещё продолжать агитацию. Это же получается абсолютно нелогично!

Владимир Чуров, наблюдатель от миссии СНГ, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации:

Международные наблюдатели всегда во всех странах обращают внимание на определённый набор параметров: составление списков избирателей, организация досрочного голосования и голосования на дому, оборудование избирательных участков, информирование избирателя. Грамотный наблюдатель делает обычно главный вывод: соответствовало ли проведение выборов избирательному законодательству страны. А политизированные наблюдатели к этому прибавляют ещё разную пену.

Сергей Лебедев, глава мисси наблюдателей СНГ:

Каких-то жалоб и замечаний со стороны избирателей нет. На отдельных участках люди не находили себя в списках, вносили их дополнительно и давали возможность проголосовать. Таким образом, судя по тому, как идёт голосование, у нас складывается впечатление, что что оно проходит спокойно и организованно. Всё идёт в соответствии с планом.

Елеусин Сигиндиков, наблюдатель от миссии СНГ (Казахстан):

Я каких-то нарушений в предвыборном законадательстве Беларуси не увидел. Наоборот, хорошая, такая тёплая обстановка. В спокойной, конструктивной форме проходят выборы.

Захари Захариев, независимый наблюдатель (Болгария):

Проходят вполне обычно, нормально и не только по критериям Европы, цивилизованного мира, но и по критериям самой Беларуси. Так получилось, что я был уже несколько раз как наблюдатель на ваших выборах, в том числе и в качестве наблюдателя по линии ОБСЕ, и у меня сложились какие-то впечатления. Могу сказать, что и в тот раз организация очень хороша, что люди как-то спокойно идут голосовать, в том числе и чувство ответственности по линии избирательных центров очень большое. Так что надеюсь, что всё это сохранится и до конца самих выборов и могу вас заверить и как бывший депутат болгарского Парламента, что избирательная система Беларуси, по-моему, отвечает всем требованиям европейской традиции.

Дюла Тюрмер, независимый наблюдатель (Венгрия):

Конституция в Беларуси соблюдается. Я могу подтвердить на основе международного опыта, что соблюдаются не только местные, белорусские законы, но полностью соблюдаются и международные правила, те традиции, которые существуют в демократическом государстве.

Александр Дашкевич, заместитель директора Института управленческих кадров Академии управления при президенте Республики Беларусь:

З пункту гледжання арганізацыі выбараў, правядзення выбараў – тут ніякіх заўваг. І зразумела, што і Цэнтральная камісія і ў цэлым дзяржаўныя органы, якія павінны былі забяспечыць належным чынам правядзенне, – усё зроблена на высокім узроўні.

Марк Лавринюк, общественный наблюдатель:

Опыт, знания комиссии и руководителей этого подразделения дают тот результат, который мы имеем. Видите, спокойно идёт, никто никому ничего не навязывает, голосование без замечаний.

Юрий Царик, политический обозреватель (Беларусь):

Мы проводим выборы по национальному законодательству. Это заявлялось на всех уровнях. И судя по первым отзывам наблюдателей, здесь никаких претензий и вопросов нет. Что касается международных стандартов, то в силу того, что они не очень-то определены, оценка будет зависеть от многих политических моментов и, я думаю, на это ориентироваться не стоит.