Глава ЦИК Кыргызстана добровольно подала в отставку

На эту должность временное правительство несколько дней назад назначило Толекан Исмаилову. О сложении с себя полномочий она объявила на первом же заседании Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов.Последние годы Исмаилова руководила одним из самых известных в Кыргызстане правозащитным движением. В интервью она особо подчеркнула, что не может «работать без кредита доверия, так как необходимы прозрачность, подотчетность, легитимность и хорошее управление». По словам Исмаиловой, изданный временным правительством декрет о формировании государственных органов не прошел необходимую правовую экспертизу. Кроме того, шесть новых членов Центризбиркома до сегодняшнего дня не знали о своем назначении на эти должности.