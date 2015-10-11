Глава Центризбиркома Лидия Ермошина: В цифре 36% досрочно проголосовавших ничего поразительного нет

Народ Беларуси выбирает Президента. Сегодня в стране — основной день голосования. На высокий государственный пост претендуют 4 кандидата. Право решать — каким будет будущее страны — у 7 миллионов избирателей. И 36% из них уже сделали свой выбор.

Наша съёмочная группа работает и в информационном центре ЦИК. Он развернулся во Дворце Республики. Здесь уже состоялась первая пресс-конференция главы Центризбиркома Лидии Ермошиной.

Отметим, что для работы по освящению выборов аккредитовано порядка 900 журналистов. Небывалый интерес проявили представители зарубежных СМИ. Они также имеют возможность получать информацию в режиме он-лайн. А нам это поможет сделать наш корреспондент. Из Дворца республики на прямую связь со студией выходит Евгений Горин.

Информационный центр ЦИК во Дворце Республики официально начал свою работу. Только что состоялась первая пресс-конференция главы Центризбиркома - Лидии Ермошиной. Она рассказала о ходе голосования в первые часы, в основной день, когда белорусы приходят на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на президентских выборах. И глава ЦИК озвучила результаты досрочного голосования. В этом году они действительно интересны. Чуть более 36% - больше трети от всех избирателей.

Лидия Ермошина:

Что касается досрочного голосования, которое шло 5 дней, то в этот раз оно дало самую высокую цифру за всю историю выборов Республики Беларусь - 36,05%. Наиболее активно проголосовали избиратели Витебской области. Меньше всего - до 30% на территории города Минска. Весьма активно голосование наших сограждан за рубежом. 38% досрочно проголосовавших. Такую цифру предоставляет Министерство иностранных дел. Если говорить и сравнивать цифры за прошедшие годы, о досрочном голосовании, то, в принципе, ничего поразительного также нет. Поскольку здесь нет какой-то общей статистики, которая характеризовала бы все избирательные кампании. Всё по-разному. Так, в 2006 году на выборах Президента принимало участие досрочно - 31% граждан, а в 2008 году - на выборах депутатов Парламента - 26%. 2010 год, на выборах Президента - 23%. 2012 год, выборы депутатов Парламента - 26%. И 2014 год, выборы депутатов местных Советов - 32%. Цифра стала приближаться именно к той, которую мы имеем сейчас.