Глава Администрации Президента Ирана приехал в Минск

На встречах в Минске стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия — от политики до торгово-экономических отношений.

Сегодня с высоким гостем встретится Президент Александр Лукашенко.

Как отметили в посольстве Ирана в Беларуси, минувший год был важным в плане налаживания экономических связей между странами. Заложена хорошая основа для развития контактов на перспективу не только в области экономики, но также культуры и образования. Обменных визитов в 2009 было около 80.

К примеру, в октябре делегация Тегеранской провинции Ирана знакомилась с экономическим потенциалом Минской области. Осенью гости побывали на Гомельщине. И сейчас в этом регионе запланирована реализация трех крупных инвестиционных проектов с участием иранского капитала.

В минувшем году товарооборот между странами составил 50 миллионов долларов. Решением президента Беларуси одобрен ряд крупных инвестпроектов Ирана, в частности, строительство гостиничного комплекса, разработка полезных ископаемых, создание логистического центра, реконструкция одного из минских рынков.

Важным является проект по добыче Беларусью нефти на месторождении Джофеир в Иране.