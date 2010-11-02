Гидо Вестервелле – Александру Лукашенко: Мы хотим рассматривать Беларусь не просто как соседа, а как партнера

Беларусь заинтересована в развитии инициативы «Восточное партнерство», но со стороны ЕС прогресса в этом вопросе пока нет. Такое мнение Президент Александр Лукашенко высказал на встрече с министрами иностранных дел Германии и Польши.

Глава государства отметил, что в свое время очень много все говорили об экономической инициативе «Восточное партнерство». Оно создавалось для активного вовлечения восточных соседей ЕС в общеевропейские процессы экономического и политического характера. Тем не менее, пока больше надежд, чем реалий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Характерно и то, что есть такие характеристики, «как топтание на месте» в наших отношениях. Допустим «Восточное партнерство». Очень много все об этом говорили. Мы были заинтересованы в развитии партнерства и особенно тех проектов, которые планировалось осуществить в этом процессе. Но пока у нас больше надежд, чем реалий.

Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию: у нас есть, что предложить Европе и, в частности, Германии и Польше, поскольку это два государства, с которыми мы очень активно сотрудничаем. У нас нет никаких предубеждений ни к Германии, ни к Польше. Я очень надеюсь, что сегодняшняя встреча активизирует наш диалог и материализует наши отношения.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Республики Польша:

Молдова, страна меньшая, чем Беларусь, начнет получать в ближайшее время помощь в размере около двух млрд евро. Я надеюсь, что будут созданы возможности, чтобы Беларусь также могла воспользоваться этим сотрудничеством.

Гидо Вестервелле, вице-канцлер Федеративной Республики Германия – федеральный министр иностранных дел:

Господин Президент, я хочу подчеркнуть, что мы здесь оба находимся, так как хотим вас рассматривать не просто как соседа, а как партнера.

Главы внешнеполитических ведомств Германии и Польши в эти минуты обсуждают сотрудничество со своим белорусским коллегой Сергеем Мартыновым, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко встретится с Вестервелле и Сикорским