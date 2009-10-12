Гибель СНГ опять переносится

Все участники саммита в Кишиневе сказали «да» Содружеству.

Молдавский саммит завершен. Политической сенсации опять не случилось. Гибель СНГ, которую так любят предрекать уже не один год, опять переносится. И, похоже, надолго. Все участники саммита в Кишиневе сказали «да» Содружеству.

- Почти все высказались на эту тему: пусть плохо, пусть не решается, пусть просто обсуждаем, но эта площадка для переговоров - единственная на постсоветском пространстве, её надо сохранить, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому никто не выступил за то, чтобы прекратить это сотрудничество. Конечно, нужно, чтобы главы государств на саммит глав государств приезжали.

В Молдову прилетели 7 из 11 лидеров СНГ. К этому саммиту крупнейший аэропорт страны готовился основательно. Здесь еще помнят казус 1997года - когда трапов оказалось меньше, чем самолетов. В этот раз Кишинев демонстрирует гостеприимство с национальным колоритом. Молдавское вино - это и гордость, и символ, и визитная карточка страны. Впрочем, виноградная тема еще не раз всплывет на Кишиневском саммите.

О том, что этот саммит пройдет здесь и сейчас, договорились в Бишкеке год назад. Тогда Молдова приняла председательство в СНГ от Кыргызстана, сейчас передает его России. Алфавит Содружества за два десятка лет обошли не один раз. Тему таких встреч, как всегда, диктует время. Сегодня все чаще звучали слова уже давно и для всех ставшие нарицательными.

Мировой кризис – это как в сказке про трехглавого змея: бороться с ним в одиночку бесполезно, и победить его может лишь сверхсила, или хотя бы сверхусилия. Примерно так и выглядит стратегия борьбы с планетарным злом, которую предлагает Беларусь. Наша страна призывает Содружество объединиться против мирового кризиса.

Вопрос, который инициировала Беларусь, в повестке дня первый и самый важный. Именно на фундаменте Содружества должен вырасти совместный антикризисный дом. И каждая из 11 стран должна найти свой кирпичик для общего дела. Об этом договорились еще год назад. Но нужная всем стройка превратилась в долгострой.

- Уже, говорят, кризис заканчивается, а мы все ведем разговоры о том, как повысить, изучить, информировать, - отметил Александр Лукашенко. - С этого я и начал своё выступление. Когда министр финансов России докладывал о том, что будет сделано, я ему задал вопрос: Россия - богатая страна, золотовалютные резервы приближаются к пятистам миллиардам, чем вы можете помочь всем нам? Получилось так, что МВФ сегодня выделяет кредит с учетом того, что нам пообещала Россия. Теперь Россия публично заявляет, что $500 млн. не дадим. МВФ нам задает вопрос: как же так, мы рассчитывали, что и Россия даст. Вот такой момент жесткого разговора. Думаю, я правильно заострил этот вопрос.

Строить антикризисный дом нужно быстрее и обязательно вместе - на этом настаивает Беларусь. И стены здесь должны не разделять, а объединять соседей. Сейчас не лучшее время для торговых барьеров и протекционизма.

- Записываем пункт: никакого протекционизма, никаких барьеров, - сказал Президент. - Так у нас с Россией барьеры и протекционизм. Когда эти вопросы будут решены? Эти моменты мы обсуждали на встречах в узком составе.

- Сильно выступил Виктор Ющенко, его аргументация была убийственна, - отметил глава белорусского государства. – Квинтэссенцией его рассуждений, красной нитью стало утверждение, что ни им семнадцать миллардов, ни нам пятьсот миллионов от МВФ не нужны были бы, если мы создали зону свободной торговли, о которой мы давно говорим. Мы бы сами заработали эти деньги и ни у кого не просили кредитов. Это была аргументированная, жёсткая позиция президента Украины. В таком же ключе и Азербайджан.

Такие саммиты главы государств обычно используют как площадку для двухсторонних переговоров. У Александра Лукашенко в Кишиневе было сразу две встречи в формате «1+1». Белорусский лидер и Виктор Ющенко все больше говорили о будущем. В ближайшие месяцы обе страны ожидают серьезных подвижек в отношениях.

- Мы сегодня не сможем очень предметно поговорить по всем вопросам, а они не просто назрели – мы их давно определили и проработали. Мы договоримся о том, когда мы встретимся в двустороннем формате. Я знаю, что наши премьер-министры в развитие наших договоренностей вскоре встречаются ещё раз. Они обсудят экономические проблемы, и мы с Вами при встрече уже сможем не только подвести некий итог, но и шагнуть дальше.

- Наши отношения нуждаются в серьёзном совершенствовании, развитии. Я убежден, что мы придём к таким взаимоприемлемым решениям, которые добавят динамизм в наши двусторонние и экономические, и политические отношения, - заявил Виктор Ющенко.

И вновь к виноградной теме. Об этом и не только рассуждали Александр Лукашенко и Михаил Гимпу — временно исполняющий обязанности Президента Молдовы. Один из символов его страны - белый аист с гроздью винограда в клюве. У белорусского аиста такой грозди нет. Но зато у нас есть тракторы, которые так нужны на бескрайних молдавских виноградниках.

- Белорусский рынок сегодня является для молдаван найважнейшим рынком. Я слышал о таком мнении ваших специалистов, - отметил белорусский лидер. – Вы сегодня не производите ни трактора, ни автомобили, но винограда не может быть без них – мы взаимодополняемы. Я вчера приехал, смотрю – виноград. Свежий, красивый – рядом с Беларусью. Тот, что у нас на рынке – я уже упрекнул своих министров – никуда не годный. Почему то, что есть у вас в достатке, мы не можем привезти к нам?

- Я не хочу критиковать прежнее правительство, но мне кажется, что сохранялась монополия, которую мы уже сняли, и дела пойдут хорошо, - ответил Михаил Гимпу. – Я приглашаю ваших бизнесменов, у нас отличное поле для инвестиций.

И Украина, и Молдова близки Беларуси не только географически и экономически. Это еще и наши соседи по программе «Восточное партнерство». Кстати, Киев на саммите тоже вспоминали в контексте того самого российского кредита. Говоря же о московских финансовых обещаниях Беларуси, Александр Лукашенко назвал это «вопросом принципа».

- Предоставят – спасибо, не предоставят – выживем, найдём другие возможности. 500 миллионов для ВВП в 100 миллиардов – это ничто, поэтому это вопрос принципа. Пообещали – надо давать, - резюмировал Президент.

А еще на саммите говорили о грядущем большом и обязательно общем празднике. 2010 год - год 65-летия Победы в Великой Отечественной. Поэтому будущий год в СНГ решено именовать Годом ветеранов войны.

В следующий раз президенты сядут за официальный стол переговоров опять в октябре. Однако, без галстуков лидеры СНГ встретятся уже 9 мая в Москве.