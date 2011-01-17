Герой «Плошчы»: типичный портрет

В белорусском обществе продолжают обсуждать реальные факты о событиях вечера 19 декабря. Они обнародованы в телепроекте «Плошча: железом по стеклу», который вышел на минувшей неделе на всех национальных каналах и публикациях газеты «Советская Белоруссия» и других ведущих печатных изданий страны. Опубликованы уже и некоторые имена реальных участников погромов.

Штурм Дома Правительства. У многих утром 20 декабря возник вопрос — ЗАЧЕМ? Ответом на него стал еще один вопрос: за ЧТО? Говорят — за идею. И только недавно стало понятно, сколько стоит такая идея. Чтобы купить белорусскую революцию, в копилку практически каждого штаба из-за рубежа потекла валюта. Речь зашла о миллионах долларов.

Издание «Беларусь сегодня», из аналитической записки:

Относительно источника происхождения денег члены Директората ГК Г[овори] П[равду] отмечали, что это средства официальных европейских структур («Из Брюсселя»). По их мнению, ни у кого этих денег больше нет.

Но обо всем по порядку. Деньги в Беларусь начали поступать задолго до начала предвыборной кампании. Самым надежным средством доставки были признаны курьеры. Уже опубликованы документы и в белорусской прессе, и на просторах интернета, которые раскрыли всю схему поставки финансов.

Издание «Беларусь сегодня», инструкция для функционеров ГК «Говори правду» по доставке, хранению и легализации финансовых средств в Беларуси:

Курьер не знает истинного назначения денег, а только легенду. По легенде, деньги ввозятся в Беларусь как наличная недекларируемая прибыль бизнеса.

Несмотря на все конспиративные уловки, остаться незамеченным перевозчику удавалось не всегда.

Алексей Мацевило, первый заместитель главного редактора БЕЛТА:

Неслучайно сейчас ведутся такие горячие дискуссии в белорусском интернете вокруг сообщения из « Викиликс» о том, что в Литве в свое время был задержан курьер белорусской оппозиции, который вез 25 тысяч долларов — как один из траншей, от правительства США одной неправительственной организации Беларуси. И некоторые люди, по всей видимости из оппозиции, пытаются в интернете отрицать этот факт, потому что они прекрасно понимают, какую это вызовет реакцию у большинства населения.

Издание «Беларусь сегодня», основные статьи расходов ГК «Говори правду»:

Расчет общей стоимости зарплаты кампании может быть исходя из 3 долларов за избирателя. При необходимости отработки 5 млн избирателей.

А 5 × 3 — 15 МИЛЛИОНОВ. Известно, что львиная доля финансирования поступала на деятельность компании «Говори правду». Причем (цитата) — «три доллара за избирателя» — вряд ли вообще пошли на борьбу за голоса избирателей. Их можно было отработать более дешевым способом.

Петр Турунцев, политолог:

Нужно было создать соответствующую картинку. Так эта картинка на 2 миллиона не тянет. Эти деньги, наверное, где-то есть, но на предвыборную кампанию они точно не пошли.

Так чьими руками делалась картинка? Еще осенью, в большинстве своем, эти люди были волонтерами, которые успели заработать сотню-другую долларов во время сбора подписей, агитации, пикетов. А в декабре показали миру совсем другое.

Александр Квяткевич 87-го года рождения — активист кампании «Говори правду». До того, как привлек внимание к своей персоне у дома правительства, уже не раз привлекался к административной ответственности за хулиганство и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Последний эпизод датирован 2009 годом.

Николай Кольцов, старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции Октябрьского РУВД Минска:

Он совершил несколько эпизодов угона легкового автомобиля. За это он был привлечен к 3 годам ограничения свободы. Первоначально отбывал наказание в комендатуре учреждения открытого типа.

Теперь отпираться нет смысла. Был, пил и бил. Все сошлось. И есть еще один пункт подтверждения того, как логично был организован и спланирован этот погром. Что за ним стоят реальные люди, реальные деньги. И завершиться эта история должна так же логично. По закону Республики Беларусь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».