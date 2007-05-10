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Германские антиглобалисты восприняли рейды полиции как оскорбление

10 мая 2007 08:15
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Баррикады на улицах, горящие баки, осколки разбившихся стекол и горы мусора. Именно так выглядел Берлин нынешней ночью. Подобную картину можно было наблюдать и в некоторых крупнейших городах Германии.
Беспорядки начались после того, как полиция провела рейды в нескольких городах Германии. По данным правоохранительных органов, группировка планировала провести радикальные акции во время саммита "большой восьмерки".
На улицы немецкой столицы вышли около трех тысяч человек. Они устроили демонстрацию, которая закончилась битвами со спецназом. В полицейских летели камни, бутылки и подожженные файеры. В ответ применялись водяные пушки и газовые гранаты.

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