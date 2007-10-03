Германия отмечает годовщину объединения страны

В этот день 17 лет назад Германская Демократическая Республика прекратила свое существование как суверенное государство и воссоединилась с Федеративной Республикой Германия.

На этот раз основные мероприятия национального праздника проходят в северо-германском Шверине - столице федеральной земли Мекленбург.

Торжества открылись там еще накануне. Сегодня же в историческом Шверинском соборе пройдет богослужение, а затем в Мекленбургском государственном театре состоится торжественное собрание с участием президента ФРГ Хорста Келера, федерального канцлера Ангелы Меркель, ведущих политиков страны.

С национальным праздником - Днем германского единства - федерального президента Федеративной Республики Германия Хорста Кёлера поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.