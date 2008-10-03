Германия отмечает День германского единства

С национальным праздником Федерального Президента ФРГ Хорста Келера поздравил Президент Александр Лукашенко. "Надеюсь, что активные усилия Беларуси по установлению всестороннего партнерства с нашим соседом Европейским союзом, одним из безусловных лидеров которого является Германия, получат должную оценку и поддержку в Берлине", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко выразил убежденность, что конструктивный диалог между двумя странами будет содействовать укреплению белорусско-германского сотрудничества во всех отраслях.