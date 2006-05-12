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Георгиос Маврикос: <Беларусь - это свободная, открытая, демократическая страна с высокими социальными стандартами>

12 мая 2006 14:57
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Генеральный секретарь Всемирной федерации профсоюзов Георгиос Маврикос посетил Международный институт трудовых и социальных отношений. Программа пребывания главы старейшего международного профсоюзного объединения была  насыщенной: встреча с главой государства, с руководителями предприятий, с коллегами, в том числе и  с будущими профсоюзными лидерами.
20 минутная лекция для студентов МТИСО была компактной, но содержательной. Свое выступление Георгиос Маврикос начал с комплиментов: далеко не в каждой стране профсоюзы имеют такие учебные центры, и  акцентировал: <Мы находимся на стороне белорусского народа и его Президента. Мы следим за компанией лжи, направленной против Беларуси. Все те, кто организовывает эту кампанию -  лицемеры. За время визита мы посетили ряд заводов и предприятий, подробно ознакомились с ситуацией в этой стране. Любой, кто имеет элементарный социальный опыт, может сделать вывод, что Беларусь - это свободная, открытая, демократическая страна с высокими социальными стандартами. А "высокие западные социальные стандарты" являются во многом исключительно идеологической конструкцией, а не реальностью>.
На сотрудничество с белорусскими коллегами лидер Всемирной федерации профсоюзов настроен серьезно.  Соответствующий меморандум уже подписан.

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