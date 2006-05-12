Георгиос Маврикос: <Беларусь - это свободная, открытая, демократическая страна с высокими социальными стандартами>

Генеральный секретарь Всемирной федерации профсоюзов Георгиос Маврикос посетил Международный институт трудовых и социальных отношений. Программа пребывания главы старейшего международного профсоюзного объединения была насыщенной: встреча с главой государства, с руководителями предприятий, с коллегами, в том числе и с будущими профсоюзными лидерами.

20 минутная лекция для студентов МТИСО была компактной, но содержательной. Свое выступление Георгиос Маврикос начал с комплиментов: далеко не в каждой стране профсоюзы имеют такие учебные центры, и акцентировал: <Мы находимся на стороне белорусского народа и его Президента. Мы следим за компанией лжи, направленной против Беларуси. Все те, кто организовывает эту кампанию - лицемеры. За время визита мы посетили ряд заводов и предприятий, подробно ознакомились с ситуацией в этой стране. Любой, кто имеет элементарный социальный опыт, может сделать вывод, что Беларусь - это свободная, открытая, демократическая страна с высокими социальными стандартами. А "высокие западные социальные стандарты" являются во многом исключительно идеологической конструкцией, а не реальностью>.

На сотрудничество с белорусскими коллегами лидер Всемирной федерации профсоюзов настроен серьезно. Соответствующий меморандум уже подписан.