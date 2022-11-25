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«Геополитические амбиции Польши ведут Европу к большой войне». Анонс политического ток-шоу на СТВ

25 ноября 2022 10:39
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Надежда Сасс, СТВ:  
Военные игры, геополитические амбиции Польши ведут Европу к большой войне.

«Геополитические амбиции Польши ведут Европу к большой войне». Анонс политического ток-шоу на СТВ-1

В 2023 году мы хотим увеличить наши Вооруженные силы как минимум на 20 тысяч новых солдат.

«Геополитические амбиции Польши ведут Европу к большой войне». Анонс политического ток-шоу на СТВ-4

Речь шла даже в Генштабе нашем о готовности к большой войне. Это очень опасно.

«Геополитические амбиции Польши ведут Европу к большой войне». Анонс политического ток-шоу на СТВ-7

Здесь будут использованы все имеющиеся ресурсы для того, чтобы не допустить дипломатического варианта решения событий. Здесь появилась кость в горле – это Беларусь.

«Геополитические амбиции Польши ведут Европу к большой войне». Анонс политического ток-шоу на СТВ-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вдруг на нас кто-то нападет, слушайте, вы даже представить не можете, как мы можем ответить. Мы ответим так, что не только Европа задрожит.

«Геополитические амбиции Польши ведут Европу к большой войне». Анонс политического ток-шоу на СТВ-13

Войны не хотим, но мы вместе с Республикой Беларусь к отпору готовы.

«Геополитические амбиции Польши ведут Европу к большой войне». Анонс политического ток-шоу на СТВ-16

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 27 ноября, в 21:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Фотофакт

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