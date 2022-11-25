«Геополитические амбиции Польши ведут Европу к большой войне». Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:
Военные игры, геополитические амбиции Польши ведут Европу к большой войне.
Надежда Сасс, СТВ:
Военные игры, геополитические амбиции Польши ведут Европу к большой войне.
В 2023 году мы хотим увеличить наши Вооруженные силы как минимум на 20 тысяч новых солдат.
Речь шла даже в Генштабе нашем о готовности к большой войне. Это очень опасно.
Здесь будут использованы все имеющиеся ресурсы для того, чтобы не допустить дипломатического варианта решения событий. Здесь появилась кость в горле – это Беларусь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вдруг на нас кто-то нападет, слушайте, вы даже представить не можете, как мы можем ответить. Мы ответим так, что не только Европа задрожит.
Войны не хотим, но мы вместе с Республикой Беларусь к отпору готовы.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 27 ноября, в 21:00.