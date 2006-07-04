Геологи Содружества делятся опытом и строят планы на будущее

Геологи из девяти стран СНГ собрались в Минске на десятую юбилейную сессию Межправительственного совета. Она продлится до 7 июля. Специалисты обсудят новые совместные проекты в области изучения и охраны недр, вопросы издания региональных карт и разработки трансграничных территорий.

Кроме этого, поделятся опытом в подготовке молодых специалистов горно-геологических профилей, модернизации техники для добычи полезных ископаемых и решении бюрократических проблем.

На сегодняшней встрече председательствует Беларусь. Актуальным для Беларуси является разработка новых месторождений нефти и газа. Они найдены на границе Витебской и Смоленских областей. В рамках встречи планируют договориться с Россией об их совместной добыче. Еще один отечественный проект - это мониторинг белорусских и украинских вод, рек Днепра и Припяти. Казахстан передаст нам свой опыт геохимических исследований.

Зарубежных гостей познакомят с красотами Беларуси. 6 июля рабочее заседание состоится в Беловежской пуще, там же будет организована и работа секций.