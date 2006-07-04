Геологи Содружества делятся опытом и строят планы на будущее

Кроме этого, поделятся опытом в подготовке молодых специалистов горно-геологических профилей, модернизации техники для добычи полезных ископаемых и решении бюрократических проблем.
На сегодняшней встрече председательствует Беларусь. Актуальным для Беларуси является разработка новых месторождений нефти и газа. Они найдены на границе Витебской и Смоленских областей. В рамках встречи планируют договориться с Россией об их совместной добыче. Еще один отечественный проект - это мониторинг белорусских и украинских вод, рек Днепра и Припяти. Казахстан передаст нам свой опыт геохимических исследований.
Зарубежных гостей познакомят с красотами Беларуси. 6 июля рабочее заседание состоится в Беловежской пуще, там же будет организована и работа секций.