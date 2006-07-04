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Геологи Содружества делятся опытом и строят планы на будущее

04 июля 2006 14:25
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Геологи из девяти стран СНГ собрались в Минске на десятую юбилейную сессию Межправительственного совета. Она продлится до 7 июля. Специалисты обсудят новые совместные проекты в области изучения и охраны недр, вопросы издания региональных карт и разработки трансграничных территорий.

Кроме этого, поделятся опытом в подготовке молодых специалистов горно-геологических профилей, модернизации техники для добычи полезных ископаемых и решении бюрократических проблем.

На сегодняшней встрече председательствует Беларусь. Актуальным для Беларуси является разработка новых месторождений нефти и газа.  Они найдены на границе Витебской и Смоленских областей. В рамках  встречи планируют договориться с Россией об их совместной добыче. Еще один отечественный проект - это мониторинг белорусских и украинских вод,  рек Днепра и Припяти.  Казахстан передаст нам свой опыт геохимических исследований.
Зарубежных гостей познакомят с красотами Беларуси.  6 июля рабочее заседание состоится в Беловежской пуще, там же будет организована и работа секций.

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