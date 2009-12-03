Генсек ООН поддержал план США по Афганистану

Пан Ги Мун заявил о готовности ООН приложить все усилия для укрепления афганских органов государственной власти и стабильности в этой стране.

Глава ООН отметил предлагаемый Вашингтоном подход, основанный на сбалансированных военных и гражданских усилиях, а также направленный на укрепление потенциала государственных институтов Афганистана в целом и афганских сил безопасности в частности, сообўает БЕЛТА.

Генеральный секретарь исходит из того, что укрепление государственных институтов является долгосрочным, но необходимым процессом, который в конечном итоге обеспечит устойчивость совместных усилий международного сообщества в Афганистане. «ООН остается приверженной поддержке всех усилий по переходу к укреплению лидерства и ответственности афганцев за достижение прочного мира, стабильности и развития в стране», — говорится в заявлении Пан Ги Муна.