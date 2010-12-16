Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Юлии Тимошенко

Александр Лукашенко: Избирательная компания в Беларуси должна пройти без всяких потрясений

Такое заявление сделал Президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам организации выборов. В центре внимания было также обеспечение общественной безопасности в этот период. Уже два дня, как в стране началось досрочное голосование. И Глава государства назвал недопустимым принуждение избирателей приходить на участки заранее. Информацию о якобы существующем «давлении» распространяют оппозиционные СМИ.