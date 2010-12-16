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Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Юлии Тимошенко

16 декабря 2010 09:24
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Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины приняло решение избрать мерой пресечения для лидера партии «Батькивщина» («Отчизна») Юлии Тимошенко, экс-премьер-министра Украины, подписку о невыезде.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Тимошенко за растрату средств, выделенных в рамках Киотского протокола. Ей инкриминируется превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Президент Виктор Янукович обвинил бывшее правительство Тимошенко в нецелевом использовании средств, выделенных Украине по Киотскому соглашению, еще 22 апреля, сообщает ctv.by со ссылкой на «ИТАР-ТАСС».

Депутаты фракции блока Юлии Тимошенко (БЮТ-Батькивщына) заблокировали сегодня трибуну парламента Украины, требуя «прекратить политические репрессии».

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