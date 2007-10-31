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Генпрокуратура продолжит следить за "делом белорусов"

31 октября 2007 12:31
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Сегодня генпрокурор страны Петр Миклашевич озвучил официальное мнение по поводу процесса о продаже таблеток от кашля "Туссал". Запрещенный в России, но свободно продающийся у нас препарат двое молодых белорусов перевезли через границу, поддавшись на провокацию российских наркополицейских. Приговор - 14 лет лишения свободы - с подачи белорусской стороны снизили на 5 лет. Сейчас защита планирует добиваться полной отмены наказания. Тем не менее, официальные правоохранители пока воздерживаются от активного осуждения действий Мосгорсуда.

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