Генпрокуратура продолжит следить за "делом белорусов"

Сегодня генпрокурор страны Петр Миклашевич озвучил официальное мнение по поводу процесса о продаже таблеток от кашля "Туссал". Запрещенный в России, но свободно продающийся у нас препарат двое молодых белорусов перевезли через границу, поддавшись на провокацию российских наркополицейских. Приговор - 14 лет лишения свободы - с подачи белорусской стороны снизили на 5 лет. Сейчас защита планирует добиваться полной отмены наказания. Тем не менее, официальные правоохранители пока воздерживаются от активного осуждения действий Мосгорсуда.