Генпрокуратура Беларуси вынесла предупреждения кандидатам, призывавшим выйти на площадь

Генеральная прокуратура Беларуси вынесла пятерым кандидатам в Президенты официальные предупреждения о недопустимости нарушения законодательства. Поводом для этого стали неоднократные призывы оппозиционных кандидатов к проведению несанкционированной акции на Октябрьской площади в Минске в день выборов. Следует отметить, что для некоторых из кандидатов это уже повторное предупреждение.

Нынешнюю предвыборную кампанию в Беларуси уже успели окрестить самой либеральной за всю новейшую историю. Однако, воспользоваться либеральными условиями с умом удалось далеко не всем. Получив эфирное время, кандидаты наперебой бросились приглашать избирателей выйти на площадь. Сегодня эти призывы получили правовую оценку.

Павел Родионов, начальник управления по надзору за соблюдением законодательства и законности Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Согласно закону Республики Беларусь о массовых мероприятиях, организаторы массового мероприятия обязаны не менее, чем за 15 дней до его проведения, подать соответствующее заявление в Мингорисполком. Однако, до настоящего времени таких заявлений в Мингорисполком так и не поступило. Учитывая данные обстоятельства, Генеральной прокуратурой объявлены официальные предупреждения о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях.

Среди предупреждённых 5 кандидатов: Санников, Некляев, Рымашевский, Статкевич и Романчук. Часть из них уже заявили, что отказываться от своих намерений не собираются. Результаты такой настойчивости пока оценивать преждевременно. Однако, моральную сторону вопроса — в самую пору. Несколько недель подряд белорусы, в том числе, и несовершеннолетние дети, в вечерний прайм-тайм наблюдали откровенно негативно окрашенные монологи. Для Леонида Павловича мораль — ежедневная работа. Уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь даёт однозначную оценку.

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:

Площадь — это, на мой взгляд, аморально. Это призыв к расколу общества. Они должны понимать и делать поправку на аудиторию. Ведь они это делают иногда в оскорбительных тонах, в тонах, которые в обществе и в нормальном общении недопустимы. Потому что, если вы хотите апеллировать к молодому поколению, к детям, не достигшим зрелого возраста, 18 лет, то и эту аудиторию надо учитывать.

Однако, как показывает жизнь, участники протестов — подростки, для которых бунт скорее модель поведения, чем способ достичь реального результата. И здесь на чеку должны оказаться родители. Кстати, участие в несанкционированном массовом мероприятии — деяние вполне наказуемое. В зависимости от тяжести последствий наказание может быть предусмотрено и в соответствии с уголовным кодексом.

Программы кандидатов в Президенты Беларуси предлагают различные сценарии нового будущего для Беларуси. Однако, при всём богатстве выбора начаться это новое будущее, по их мнению, должно именно на площади. По сути, с хаоса. Ведь спрогнозировать результат такого начала несложно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Достаточно вспомнить опыт Украины, Грузии, Кыргызстана. Однако, такое в Беларуси просто невозможно: во-первых, сильная власть не допустит беспорядка в центре столицы, а во-вторых, белорусские любители разгуливать с лозунгами по площадям многочисленностью не отличаются, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Добриян, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ