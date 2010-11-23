Генпрокуратура Беларуси вынесла предупреждение Рымашевскому. ГУВД Минска: Организаторы могут быть привлечены к уголовной ответственности

Накануне один из кандидатов в Президенты в ходе начавшейся телеагитации призвал к участию в несанкционированной акции. Реакцией Генпрокуратуры стало официальное предупреждение, которое уже завтра будет вручено претенденту в письменном виде. О чём главный надзорный орган уведомит и Центризбирком.

Павел Родионов, начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Следует отметить, что такие призывы противоречат требованиям законодательства. Избирательным кодексом четко определен порядок проведения массовых мероприятий в ходе избирательной кампании. Кандидат в Президенты Рымашевский призвал избирателей прийти именно в то место, которое запрещено законодательством. Последний был предупрежден о неправомерности своих призывов. 24 ноября планируется вынести официальное предупреждение кандидату в Президенты о недопустимости нарушения законодательства о проведении массовых мероприятий.

Кандидатам в Президенты разрешена агитация во всех людных местах, за исключением метрополитена, подземных переходов и остановок общественного транспорта. Собрания в поддержку претендентов на высший государственный пост также запрещены в 200 метрах от правительственных и административных зданий. В списке исключённых и четыре площади Минска: Независимости, Победы, Якуба Коласа, и Октябрьская.

Нарушений по проведению массовых мероприятий пока не было. Но, как заявили сегодня в столичной милиции, любые несанкционированные акции для участников и организаторов обернуться не только штрафом.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Со своей стороны хочу сообщить, что эти действия противозаконны, нарушают закон Республики Беларусь о массовых мероприятиях. Поэтому к организаторам могут быть применены меры административного воздействия. А в исключительных случаях данные граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности. Милиция готова обеспечить охрану общественного порядка и будет действовать в соответствии с законодательством Республики Беларусь.