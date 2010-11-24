Генпрокуратура Беларуси вынесла официальное предупреждение кандидату Статкевичу

Уже вручено официальное предупреждение одному из кандидатов в Президенты за призыв к участию в несанкционированной акции. Предупреждение подготовлено еще для одного претендента, который накануне в ходе начавшейся телеагитации также призывал к участию в несанкционированном митинге.

Об этом главный надзорный орган уведомил и Центризбирком, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Родионов, начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Официальное предупреждение кандидату в Президенты Статкевичу оформлено и будет вручено до 11 часов. Я думаю, что наиболее жестким и актуальным для кандидата в Президенты наказанием во время избирательной кампании являются меры, которые могут быть приняты Центральной избирательной комиссией, связанные с лишением статуса кандидата.