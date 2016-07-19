Геннадий Зюганов приедет в Беларусь для обмена мнениями по избирательной компании

Новости Беларуси. Ход парламентских выборов в Беларуси и России обсудит 19 июля Геннадий Зюганов с Коммунистической партией нашей страны. Председатель фракции Компартии России в Государственной думе 19 июля посещает Минск.

Во время его визита предусмотрен ряд официальных встреч, а также работа по программе Центрального комитета Компартии. Состоится обмен мнениями о ходе избирательной компании в Беларуси и России.

Напоминаем: выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания нашей страны назначены на 11 сентября, Государственной думы России – на 18 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.